Где это проходит? Почему вы так решили?
История
Где это проходит? Почему вы так решили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Афинах. По одеянию и место нахождении моря около берега и торговых судах.
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