Две стороны треугольника равны 14 см и 3 корня из 2см, а угол между ними 135градусов найдите площядь треугольника

Математика
Две стороны треугольника равны 14 см и 3 корня из 2см, а угол между ними 135градусов найдите площядь треугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SΔ=1/2*14*3√2*sin135° sin135°=√2/2 SΔ=1/2*14*√3/2*√2/2=(7*√6)/4
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