Две стороны треугольника равны 14 см и 3 корня из 2см, а угол между ними 135градусов найдите площядь треугольника

Математика

Две стороны треугольника равны 14 см и 3 корня из 2см, а угол между ними 135градусов найдите площядь треугольника

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