Сколько десятков в числе 891?
Математика
Сколько десятков в числе 891?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на ваш вопрос: в числе 891 содержится 89 десятков и 1 единица. В дополнение: 891 = 800 + 90 + 1 800 - восемь сотен 90 - девять десятков 1 - одна единица В числе: 8 полных сотен, 89 полных десятков или 891 единица. А состоит число из: 8 сотен, 9 десятков и 1 единицы.
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