Сколько деталей должен обточить токарь за смену, если он уже выполнил 0,3 сменного ??адания и ему осталось обточить 10 деталей?

Математика

Сколько деталей должен обточить токарь за смену, если он уже выполнил 0,3 сменного ??адания и ему осталось обточить 10 деталей?

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