Сколько деталей должен обточить токарь за смену, если он уже выполнил 0,3 сменного ??адания и ему осталось обточить 10 деталей?

Математика
Сколько деталей должен обточить токарь за смену, если он уже выполнил 0,3 сменного ??адания и ему осталось обточить 10 деталей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13д. т.к 10 д. это 70% то 10*30% = 3 д.
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