Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.

Математика

Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.

Автор: Гость