Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.

Математика
Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если м=100:   1.100+25=125,так как 25% от 100=25                                    2.125*1/5=25       3.125-25=100                                                                    Число м не изменится
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