Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.
Математика
Число m увеличили на 25%, а затем получившееся число уменьшили на 20%. Сравните последнее получившееся число с числом m.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если м=100: 1.100+25=125,так как 25% от 100=25 2.125*1/5=25 3.125-25=100 Число м не изменится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Как построит окружность диаметр которой 8 см. построй прямоугольник,длина одной ??тороны которого равна3см.а периметр14см.