Прочитай и запиши вежливые слова в таком порядке: благодарность, прощание, извине??ие. Как назвать слова, которые остались? Спасибо, до свидания, извините, большое спасибо, добрый вечер, пока, всего доброго, простите, добрый день.

Русский язык

Прочитай и запиши вежливые слова в таком порядке: благодарность, прощание, извине??ие. Как назвать слова, которые остались? Спасибо, до свидания, извините, большое спасибо, добрый вечер, пока, всего доброго, простите, добрый день.

Автор: Гость