Прочитай и запиши вежливые слова в таком порядке: благодарность, прощание, извине??ие. Как назвать слова, которые остались? Спасибо, до свидания, извините, большое спасибо, добрый вечер, пока, всего доброго, простите, добрый день.
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Прочитай и запиши вежливые слова в таком порядке: благодарность, прощание, извине??ие. Как назвать слова, которые остались? Спасибо, до свидания, извините, большое спасибо, добрый вечер, пока, всего доброго, простите, добрый день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарность: спасибо,большое спасибо. Прощание: до свидания, пока, всего доброго. Извинение: извините,простите. Добрый вечер, Добрый день- слова приветствия.
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