Как округлить число 928,6054 до сотен,до десятков,до едениц,до десятых,до сотых,до тыс??чных.
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Как округлить число 928,6054 до сотен,до десятков,до едениц,до десятых,до сотых,до тыс??чных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9сотен 92десятка 929единиц 928,6 928,61 928,605 928,6054
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