В школе 480 учащихся,3/5 (это дробь) из них мальчики.Сколько мальчиков и сколько девочек учится в школе? Решение пожалуйста полностью :)

Математика

В школе 480 учащихся,3/5 (это дробь) из них мальчики.Сколько мальчиков и сколько девочек учится в школе? Решение пожалуйста полностью :)

Автор: Гость