В школе 480 учащихся,3/5 (это дробь) из них мальчики.Сколько мальчиков и сколько девочек учится в школе? Решение пожалуйста полностью :)
Математика
В школе 480 учащихся,3/5 (это дробь) из них мальчики.Сколько мальчиков и сколько девочек учится в школе? Решение пожалуйста полностью :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 480:5*3=288 (мальчиков) 2) 480-288=192 (девочек)
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