Какое значение в жизни человека имеют представители двудольных? Какое значение ?? жизни человека имеют представители однодольных?

Биология
Какое значение в жизни человека имеют представители двудольных? Какое значение ?? жизни человека имеют представители однодольных?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень значимое!!! так как к однодольным относятся все злаковые как правило, а двудольные.... представь себе у какого колличества растений сетчатое жилкование листьев...
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