Ребят помогите Значение слов: Запись, бинокль, инженер, артист, иллюстрация, магни??офон, телевидение. Даю 23 балла

Гость: Гость:

Запись - то, что записано. Бинокль - Ручной оптический прибор из двух соединённых зрительных трубок для рассматривания далёких предметов обоими глазами. Инженер - Специалист с высшим техническим образованием. Артист - Тот, кто занимается публичным исполнением произведений искусства Иллюстрация - Рисунок, иллюстрирующий, поясняющий что-нибудь. Магнитофон - Прибор для записи и воспроизведения звуков. Телевидение - Способ передачи и приёма на экран изображений движущихся и неподвижных объектов на расстоянии средствами электро и радиосвязи.