Написать этюд "Вид из моего окна" (5 предложений) с использованием слов категории с??стояния.

Гость: Гость:

Однажды я проснулся от яркого света из окна,я подошел к нему и стал наблюдать за природой.Я видел как птички чирикают,тихий ветерок колышет деревья,маленькие капельки росы катятся по зелененькой травке.Я чувствовал запах природы и наслаждался им. Цветочки тоже просыпались и животные вместе с ними.Весь мир пробуждался от яркого света.Когда я смотрю в окно я будто бы парю в облаках и сейчас я пишу сочинение смотрев в окно!