Написать этюд "Вид из моего окна" (5 предложений) с использованием слов категории с??стояния.
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Написать этюд "Вид из моего окна" (5 предложений) с использованием слов категории с??стояния.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я проснулся от яркого света из окна,я подошел к нему и стал наблюдать за природой.Я видел как птички чирикают,тихий ветерок колышет деревья,маленькие капельки росы катятся по зелененькой травке.Я чувствовал запах природы и наслаждался им. Цветочки тоже просыпались и животные вместе с ними.Весь мир пробуждался от яркого света.Когда я смотрю в окно я будто бы парю в облаках и сейчас я пишу сочинение смотрев в окно!
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