Нужно найти силу тока, напряжение и сопротивление по прикрепленной ниже схеме.
Физика
Нужно найти силу тока, напряжение и сопротивление по прикрепленной ниже схеме.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Rобщ= 2 ОМ это на всей цепи
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