Шаг васи равен 0,5 м.Растояние от дома до школы Вася преодолевает за 4 минуты, двишаясь при этом со скоростью 1,8 км/ч.Сколько шагов делает Вася, чтобы пройти расстояние от дома до школы?

Математика

Шаг васи равен 0,5 м.Растояние от дома до школы Вася преодолевает за 4 минуты, двишаясь при этом со скоростью 1,8 км/ч.Сколько шагов делает Вася, чтобы пройти расстояние от дома до школы?

Автор: Гость