Шаг васи равен 0,5 м.Растояние от дома до школы Вася преодолевает за 4 минуты, двишаясь при этом со скоростью 1,8 км/ч.Сколько шагов делает Вася, чтобы пройти расстояние от дома до школы?
Математика
Шаг васи равен 0,5 м.Растояние от дома до школы Вася преодолевает за 4 минуты, двишаясь при этом со скоростью 1,8 км/ч.Сколько шагов делает Вася, чтобы пройти расстояние от дома до школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 шаг-0,0005км 4 мин-1/15 часа x- кол-во шагов. составим уравнение: 0,0005х=1/15*1,8 х=240
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