На этом острове,центральная часть которого имеет координатный 19° ю.ш,47°в.д, водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров. Помогите плизз.

География

На этом острове,центральная часть которого имеет координатный 19° ю.ш,47°в.д, водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров. Помогите плизз.

Автор: Гость