На этом острове,центральная часть которого имеет координатный 19° ю.ш,47°в.д, водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров. Помогите плизз.

География
На этом острове,центральная часть которого имеет координатный 19° ю.ш,47°в.д, водятся полуобезьяны -лемуры. Как называется этот остров. Помогите плизз.
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Автор: Гость
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Гость:
Это остров Мадагаскар
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