Сократите пожалуйста y=x^2-3x+2/2-x

Алгебра
Сократите пожалуйста y=x^2-3x+2/2-x
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у²-8у+12/12-у²-20= -8у/-8=у
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