Мои впечатления о рассказе Кавказский пленник(не менее 10 предложений)
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Мои впечатления о рассказе Кавказский пленник(не менее 10 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бомбарбика киргуду. Извините перевода пожалуйста. девушка спортсменка, комсомолка просто красавица. так нельзя, это безобразие. двадцать пять баранины и одна пьтовка.
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