Сколько должно быть минимально атомов углерода чтобы можно было записать изомер
Химия
Сколько должно быть минимально атомов углерода чтобы можно было записать изомер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимальное кол-во атомов углерода для составления изомеров - 4 (только для случая изомерии углеродного скелета; в случае изомерии положения, функциональных групп, а также пространственных изомеров число может изменяться вплоть до 2).
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