Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений

Математика

Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений

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