Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений
Математика
Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,8,12,16,20,24,28,32...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Среднее арифметическое трех чисел равна 3.2 . Среднее арифметическое двух из них равно 2.85. Найдите третье число.
Русский язык
Найдите в каждой строке лишнее слова. коса-косить косарь косой. дом-домашний домовой домино. деление делить дело делянка.
Математика