Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений

Математика
Сколько должно быть палочек,что бы можно было разложить их по 4 палочки в каждую кучку?посторайся найти несколько решений
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,8,12,16,20,24,28,32...
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