Среднее арифметическое трех чисел равна 3.2 . Среднее арифметическое двух из них равно 2.85. Найдите третье число.

Математика
Среднее арифметическое трех чисел равна 3.2 . Среднее арифметическое двух из них равно 2.85. Найдите третье число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма трех чисел 3,2*3=9,6 сумма двух из них 2,85*2=5,7 9,6-5,7=3,9 Третье число 3,9.
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