Среднее арифметическое трех чисел равна 3.2 . Среднее арифметическое двух из них равно 2.85. Найдите третье число.

Математика

Среднее арифметическое трех чисел равна 3.2 . Среднее арифметическое двух из них равно 2.85. Найдите третье число.

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