Степень затянутости неба облаками........... . Она измеряется..................... . На метеорол??гических станциях изучают................................. .
География
Степень затянутости неба облаками........... . Она измеряется..................... . На метеорол??гических станциях изучают................................. .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Степень затянутости неба облаками называют облачностью. Она измеряется по десятибальной шкале. На метеорологических станциях следят за погодой, с помощью совокупности приборов.
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