Напишите сочинение по картине шишкина "рожь" План: 1. Описание природы. 2. Море золотой ржи. 3. Чем понравилось мне это картина. 4. Отношение художника к картине. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!

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Сочинение по картине: И.И. Шишкина "Рожь". "Рожь" - одно из самых выдающихся произведений в творчестве И. И. Шишкина. Картина была написана в 1878 году и принесла художнику заслуженную славу. На полотне мы видим бескрайние просторы ржаного поля. Золотое море хлебов, колышущееся от ветра, раскинулось до самого горизонта. Тяжелые колосья уже почти поспели и клонятся к земле. Проселочная дорога, уходящая через поле вдаль, пустынна. Торжественным покоем как будто пронизана эта картина. Даже ласточки, стремительно и бесшумно пролетающие совсем невысоко в светло-синем небе, не нарушают гармонии этой невероятной тишины. Очень подробно, с большим мастерством и любовью Шишкин пишет передний план: и тяжелые спелые колосья, и венчики ромашек и васильков, и пахнущую пылью дорогу. Все это придает полотну задушевность и жизненную убедительность. Как будто сторожа, охраняющие несметное богатство спеющих хлебов, над золотом поля возвышаются могучие сосны. Деревья-исполины стоят вдоль дороги до самого горизонта, отчего равнинный пейзаж кажется еще более бесконечным. Нас не покидает смутное состояние тревоги. Может быть, из-за появившихся возле горизонта первых кучевых облаков, предвещающих близкую грозу? Из-за неба, утратившего свою звонкую синеву? Или из-за черного скелета дерева, обгоревшего во время грозы, нелепо и тоскливо торчащего среди благоухающего золотого великолепия? Минорная нота, явственно звучащая в полотне, как будто напоминает нам о бедах и превратностях жизни, которая ошибочно кажется порой такой идиллической. И все-таки основная тема полотна "Рожь" - это вера и мощь в величие природы и в ее способность вознаградить труд человека. Это настоящий гимн художника родной природе, ее плодородию, ее изобилию, величественной и торжественной красоте. Сочинение по картине И.И. Шишкина "Рожь". Картины художника Шишкина мы знаем с детства. Но вот эту, которая называется "Рожь", я впервые увидела в Москве, в Третьяковской галерее, где мы с мамой были летом. Поле, на котором колосится рожь, на первом плане как бы разрезано зеленой дорожкой. А чуть дальше дорожки не видно, она уходит вдаль, и кажется, что дальше только золотой ковер ржи. За полем, за рожью возвышаются зеленые деревья, ближе к нам - самое большое, с земли до верхушки покрытое густой зеленью. Слева - чуть-чуть дальше деревья поменьше, а может быть, они просто кажутся такими, потому что стоят не так близко. И совсем далеко - маленькие и тоненькие деревца. Они все какие-то одинокие, это не лес, и им, наверное, скучно. Похоже, деревья эти - сосны, зеленые зимой и летом. А на картине, очевидно, август: это видно по спелой, но не сжатой ржи, по зеленовато-голубому, с легкими облаками довольно ясному, но без солнца небу. Я бы назвала картину так: "Сосны и рожь летом". Сочинение по картине И.И. Шишкина "Рожь". Меня всегда удивляло неповторимое мастерство художников, которым чудесно удается передавать не только различные явления, но и ту атмосферу, которая их окружает. И больше всего, по моему мнению, это относится к изображению природы. Один из таких великолепных пейзажей сейчас перед нами - это картина великого русского художника Ивана Ивановича Шишкина "Рожь". И. И. Шишкин - один из выдающихся мастеров пейзажной живописи. Горячо любящий родную природу, он большинство своих картин посвящал именно этой теме. В них художник стремился как можно более объективно, точно и полно передать бесконечное разнообразие растительного мира. Он создавал прекрасные, одухотворенные образы русской природы, стараясь всеми возможными способами раскрыть своеобразие и величие родной земли, передать неповторимую красоту ее лесов и полей. На его полотнах мы можем встретить бесконечные дали Русской земли с ее лесами, полями и озерами ("Лесные дали"); маленький уголок утреннего леса ("Утро в сосновом лесу"). Мы видим одинокую северную сосну ("На севере диком."), тихую речушку после дождя ("На реке после дождя"), лесную пасеку ("Пасека") и много других прекрасных зарисовок российской природы. Но самое большое впечатление на меня неизменно производит его картина "Рожь". На картине изображен один из дней ранней осени или позднего лета. Над бескрайними просторами русского поля едва начинают сгущаться облака, создавая неуловимое ощущение приближающегося дождя. И вся природа находится в тревожном, но в то же время каком-то радостном предчувствии. Редкие высокие красавицы-сосны вдалеке - любимые образы картин Шишкина. Они уже видят серые тучи за горизонтом, но им совсем не страшна непогода. Живительная влага дождя только наполнит соком их пушистые вечнозеленые кроны. А одинокое высохшее деревце между ними, возможно, надеется снова пробудиться к жизни. Нет, чуда, конечно же, не произойдет, но его сухие веточки первыми встретят приближающиеся капли дождя.