Үлкен по падежам на казахском языке
Қазақ тiлi
Үлкен по падежам на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.с үлкен і.с үлкеннің б.с үлкенге т.с үлкенді ж.с үлкенде ш.с үлкеннен к.с үлкенмен
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