вес хлорной извести в растворе составляет 10%.Сколько потребуется воды для разведения раствора, если известно что хлорной извести взяли 0.5 кг

Математика
вес хлорной извести в растворе составляет 10%.Сколько потребуется воды для разведения раствора, если известно что хлорной извести взяли 0.5 кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.5 кг - 10% a кг  -  100% а= 100*0.5          10 а=10 Ответ: 10 кг.
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