вес хлорной извести в растворе составляет 10%.Сколько потребуется воды для разведения раствора, если известно что хлорной извести взяли 0.5 кг

Математика

вес хлорной извести в растворе составляет 10%.Сколько потребуется воды для разведения раствора, если известно что хлорной извести взяли 0.5 кг

Автор: Гость