Определить тип склонения существительных театр кресло занавес сцены люстра музы??а оркестр заданием

Русский язык
Определить тип склонения существительных театр кресло занавес сцены люстра музы??а оркестр заданием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр - 2 скл. Кресло - 2 скл. Занавес - 2 скл. Сцены ставим в нач. ф. Сцена - 1 скл. Люстра - 1 скл. Музыка - 1 скл. Оркестр - 2 скл. Заданием ставим в нач. ф. Задание - 2 скл.
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