Помогите решить 8/9*3 3/5*(-2,1х) =20,16
Математика
Помогите решить 8/9*3 3/5*(-2,1х) =20,16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/9*3 3/5*(-2,1х)=20,16 8/9*18/5(-2,1х)=20,16 16/5(-2,1х)=20,16 3,2(-2,1х)=20,16 - 6,72х=20,16 х= -20,16:6,72 х= - 3
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