Определить тип склонения сушествительных тиатр кресло занавес
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Определить тип склонения сушествительных тиатр кресло занавес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр-2 склонение, Кресло-2 склонение , Занавес-2 склонение
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