Решите двойное неравенство Срочно!!!!!!!!!!

Математика
Решите двойное неравенство Срочно!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3 <1+2х >4 -3 <1+2х 2х> -4 х >-2 1+2х >4 2х> 3 х> 3\2 ответ]-2 ;3/2[ 1 <3-х> 5    1 <3-х              3-х> 5 1-3 <-х              -х> 5-3 х <2                   х>-2 ответ: ]-2;2[ -7 <2х-5          2х-5 >1 -7+5 <2х          2х> 6 -2 <2х              х>3 х <-1  ответ; ]-бесконечности ;-1[ объединение  ]3 ;+бесконечности[
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