Сколько градусов содержит развернутый угол;прямой угол ?
Математика
Сколько градусов содержит развернутый угол;прямой угол ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развернутй 180 а прямой 90
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