Сколько граммов 10% раствора хлороводорода потребуется для реакции с 14 граммами железа

Гость: Гость:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ n(Fe) = 14/56 = 0.25 моль следовательно HCl в два раза больше моль → 2 • 0.25 = 0.5 m(HCl) = 0.5 • 36.5 = 18.25 г это 10% находим 100% 18.25 г – 10% икс - 100% крест на крест умножаем делим икс=(18.25•100)/10=182.5 г