Сколько граммов резинового клею получится из 50 г каучука, если для приготовления ??лея берут на одну часть каучука 9 частей очищенного бензина?

Математика
Сколько граммов резинового клею получится из 50 г каучука, если для приготовления ??лея берут на одну часть каучука 9 частей очищенного бензина?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.е. на 1 грамм каучука берем 9 г. бензина и получаем 10 гр клея. 1+9=10 составим пропорцию, где х - искомое количество клея 50/х=1/10 х=50*10=500 гр клея.  
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