Сколько граммов резинового клею получится из 50 г каучука, если для приготовления ??лея берут на одну часть каучука 9 частей очищенного бензина?

Математика

Сколько граммов резинового клею получится из 50 г каучука, если для приготовления ??лея берут на одну часть каучука 9 частей очищенного бензина?

Автор: Гость