Сколько граммов серебра осаждается в реакции "серебрянного зеркала " при получении из соответствующего альдегида 6 г. уксусной кислоты ?

Химия

Сколько граммов серебра осаждается в реакции "серебрянного зеркала " при получении из соответствующего альдегида 6 г. уксусной кислоты ?

Автор: Гость