Сколько граммов серебра осаждается в реакции "серебрянного зеркала " при получении из соответствующего альдегида 6 г. уксусной кислоты ?
Химия
Сколько граммов серебра осаждается в реакции "серебрянного зеркала " при получении из соответствующего альдегида 6 г. уксусной кислоты ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ch3cho+Ag2o-->ch3cooh+2Ag; n(ch3cooh)=6/60=0,1моль; n(ag)=2n(ch3cooh)=0,2моль; m(ag)=0,2моль*108=21,6г
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