Сколько групп однокоренных слов коса, косить, косыночка, перекос, косилка, косынка, покосился.
Русский язык
Сколько групп однокоренных слов коса, косить, косыночка, перекос, косилка, косынка, покосился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Косынка, косыночка 2)Косилка, косить 3) Перекос, коса, покасился
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