Сколько каменного угля требуется чтобы полностью расплавить железную болванку м??ссой 15 кг. начальная температура болванки +20

Физика
Сколько каменного угля требуется чтобы полностью расплавить железную болванку м??ссой 15 кг. начальная температура болванки +20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M1=15 кг c1=450 Дж/кгград t1=20 C t2=1535 C L1=2.7*10^5 Дж/кгград q3=2.7*10^7 Дж/кг m3-? Q1+Q2=Q3  Q1-нагревание железа от 20С до температуры плавления 1535С  Q1=m1c1(t2-t1)    Q1=15*450*1515=1.02*10^7 Дж Q2-плавление железа Q2=m1L  Q2=15*2.7*10^5=4.05*10^6 Дж Q3-теплота сгорания угля   Q3=qm3   (1.02*10^7+0.405*10^7)/2.7*10^7=m3  m3=0.53 кг
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