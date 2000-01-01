Сколько кг сыра получится из 5т молока,если из 2т получается 166кг сыра
Математика
Сколько кг сыра получится из 5т молока,если из 2т получается 166кг сыра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем тонны в килограммы и составим пропорцию 2000 - 166 кг 5000 - х х = 5000* 166 \ 2000 = 415 кг сыра получится
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