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Сколько килограммов в 82 тонны
Математика
Сколько килограммов в 82 тонны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тонна= 1000 кг 82т=82000кг
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