Сколько километров составляет сообщения из 512 символов 16 символного алфавита
Информатика
Сколько километров составляет сообщения из 512 символов 16 символного алфавита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512*4 (16=2^4)= 2048 бит=0,25 Кбайт
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