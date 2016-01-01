Сколько недель в 2016 часах
Математика
Сколько недель в 2016 часах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2016/24=84 дня в 2016 часах 2) 84/7 = 12 недель в 2016 часах Ответ: в 2016 часах 12 недель
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