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Сколько прямоугольников в зелёной фигуре?
Математика
Сколько прямоугольников в зелёной фигуре?
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Гость:
Там вроде 12)!)!)!)!)!)!)
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