Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 2 , 4, 5, 7, если цифры в записи чила не повторяются ?

Математика

Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 2 , 4, 5, 7, если цифры в записи чила не повторяются ?

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