Сколько различных натуральных чисел от 4 до 1004 включительно, не делящихся ни на 5, ни на 8?

Гость: Гость:

1004 - 4 + 1 =1001 Пусть Х - числа, делящ. на 5 Пусть У - числа, делящ. на 8 Х=1004/5 = 200У=1004/8 = 125 Х ∩ У = 1004/40 =25 200 чисел делятся на 5; 125 делятся делятся на 8; 25 - делятся и на 5, и на 8 (то есть делятся на 40); 200+125-25=3001001 -300=701 не делящихся ни на 5, ни на 8 Ответ: 701