Сколько различных остатков может быть получено при делении на 4? 1) 2 2) 3 3) 4. Найди ??астное и остаток при делении числа 7 на число9. 1) частное 9, остаток 7. 2) частное 0, остаток 7. 3) частное 0, остаток 0. Какое число...

Математика

Сколько различных остатков может быть получено при делении на 4? 1) 2 2) 3 3) 4. Найди ??астное и остаток при делении числа 7 на число9. 1) частное 9, остаток 7. 2) частное 0, остаток 7. 3) частное 0, остаток 0. Какое число разделили на 11, если в частном получили 6, а в остатке 4? 1) 70 2) 68 3) 69 Укажи число, которое на 8 делится без остатка, на 7 - с остатком 5, а на 6 - с остатком 4. 1) 48 2) 32 3) 40 На какое число разделили 50, если в частном получили 8, а в остатке 2? 1) на 4 2) на 6 3) на 8 При делении какого числа на 5 получится частное 0 и остаток 4? 1) 24 2) 3 3) 4

Автор: Гость