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Жог или жёг объясните пожалуйста
Русский язык
Жог или жёг объясните пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ожог - сущ., ожег- глагол
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