Как доказать, что давление в жидкости с глубиной увеличивается

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На поверхности на жидкость давит только атмосфера. С увеличением глубины начинает давить еще и жидкость, находящаяся сверху. Таким образом, общее давление на жидкость увеличивается и равно атмосферному давлению + давление столба жидкости сверху.