Как будет на немецком среда, двадцать восьмое января
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Как будет на немецком среда, двадцать восьмое января
Ответ(ы):
Гость:
Mittwoch 28. Januar вроде
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