Пассажирский поезд выехал из города А , двигаясь со скоростью 120км/час , и через 5 ч ??рибыл в город Б .За какое время проедет этот путь автомобиль , если его средняя скорость 75км/час

Математика

Пассажирский поезд выехал из города А , двигаясь со скоростью 120км/час , и через 5 ч ??рибыл в город Б .За какое время проедет этот путь автомобиль , если его средняя скорость 75км/час

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