Раставь в алфавитном порядке фамилии:Качкин,Кланчов,Карачинцев,Куняев,Кутепов,Квасцов,Карпинский,Кошкин,Котеночкин,Кулагин.
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Раставь в алфавитном порядке фамилии:Качкин,Кланчов,Карачинцев,Куняев,Кутепов,Квасцов,Карпинский,Кошкин,Котеночкин,Кулагин.
Ответ(ы):
Гость:
Какрачинцев, карпинский, вообщем делай каждую букву в алфавитном порядке Карпинский и Карачинцев, 3 первые буквы одинаковы, смотрим 4, а стоит первее в алфавите, значит Карачинцев, а потом Карпинский
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