Признак параллельности прямых, найти х и у!!! Помогите пожалуйста, срочно надо!!!!

Геометрия
Признак параллельности прямых, найти х и у!!! Помогите пожалуйста, срочно надо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Y=40 т.к углы CDA и y (равны потому что односторонние при параллельных прямых BC  и AD и секущей CD) X=140 Т.К углы x и y смежные(их сумма 180) значит 180-40=140
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