Помогите решить, пожалуйста, если можно, подробно шаг за шагом. (6 5/12 - x) + 1/4 =2 31/72

Математика
Помогите решить, пожалуйста, если можно, подробно шаг за шагом. (6 5/12 - x) + 1/4 =2 31/72
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(6 5/12 - x) + 1/4 =2 31/72 (6 5/12 - x)= 2 31/72 - 1/4 6 5/12 - x=2 13/72 x=6 5/12-2 13/72 x=4 17/72
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