Помогите решить, пожалуйста, если можно, подробно шаг за шагом. (6 5/12 - x) + 1/4 =2 31/72

Математика

Помогите решить, пожалуйста, если можно, подробно шаг за шагом. (6 5/12 - x) + 1/4 =2 31/72

Автор: Гость