Ребята пожалуйста помогите, нужно на утро!! 10 балов + лучший ответ. Узнайте какие народные приметы о зимней погоде известны твоим родным. Сбываются ли они? Почему? Подумай и раскажи , почему люди любят зиму?

Обществознание

Ребята пожалуйста помогите, нужно на утро!! 10 балов + лучший ответ. Узнайте какие народные приметы о зимней погоде известны твоим родным. Сбываются ли они? Почему? Подумай и раскажи , почему люди любят зиму?

Автор: Гость