Ребята пожалуйста помогите, нужно на утро!! 10 балов + лучший ответ. Узнайте какие народные приметы о зимней погоде известны твоим родным. Сбываются ли они? Почему? Подумай и раскажи , почему люди любят зиму?
Обществознание
Ребята пожалуйста помогите, нужно на утро!! 10 балов + лучший ответ. Узнайте какие народные приметы о зимней погоде известны твоим родным. Сбываются ли они? Почему? Подумай и раскажи , почему люди любят зиму?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите пожайлуста!Растения образуют органические вещества из неорганических веществ.Для этого им нужно: ... .
Математика
Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отр...
Русский язык
Українська мова
Математика