Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и ре...
Математика
Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и реши её!!! ДАЮ 29 БАЛЛОВ!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Ответ(ы):
Гость:
1/6 это 15 мм,90/3=30,затем 30/2=15,90/15=6отрезков
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