Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и ре...

Математика

Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и реши её!!! ДАЮ 29 БАЛЛОВ!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!

Автор: Гость