Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и ре...

Математика
Отрезок длиной 90 мм разделили сначала на 3 равные часть,а затем каждую из них разделили 2 равные части.На сколько равных частей разделили весь отрезок?Чему равна длина одной шестой часть данного отрезка? Сделай по задаче и реши её!!! ДАЮ 29 БАЛЛОВ!ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/6 это 15 мм,90/3=30,затем 30/2=15,90/15=6отрезков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите где надо вставлять мягкий знак а где не надо: луч_,туч_,ноч_,матч_. помогите позязя
Ответить
Українська мова
Роль сім*ї в моєму житті твір 5-7 речень
Ответить
Математика
Вычислите 10 + 3 целых3\16- 2целых 5\24
Ответить
Математика
650 000 :1000+6 235*5+180 081 :9 Помогите прошу
Ответить
География
В каком море соленость воды в карском или черном?почему?превидите не менее 2 доказ??тельств. кто может помогите со всем тестом
Ответить